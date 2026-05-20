"وثيقة انتماء" وانتظار ورسوم.. تحليل لـ"رويترز" يكشف آلية عبور السفن مضيق هرمز

كشف تحليل لوكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، عن شروط الحرس الثوري الإيراني على السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز، مبينة أنها تضمنت تقديم وثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة الانتماء"، بالإضافة إلى انتظار يستغرق نحو أسبوع للرد على الطلبات، فضلاً عن رسوم بعضها يزيد عن 150 ألف دولار.

وذكرت "رويترز" عن مصادر إيرانية وأوروبية، أن السفن التي تعبر هرمز يجب أن تقدم للحرس الثوري وثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة الانتماء"، وهذه الوثيقة التي تقدم للسفن مقابل عبور هرمز تؤكد عدم ارتباطها بأميركا أو إسرائيل.

وأضافت أن الآلية الإيرانية الجديدة في مضيق هرمز تعطي الأفضلية للسفن المرتبطة بروسيا والصين، والدول التي ترغب في عبور سفنها مضيق هرمز يجب أن تتصل بوزير الخارجية الإيراني.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري يستغرق نحو أسبوع للرد على طلبات السفن التي ترغب في عبور هرمز، وأن عملية الحصول على إذن عبور هرمز تنطوي على إجراءات فحص يجريها الحرس الثوري.

وقالت المصادر إن رسوم عبور السفن لمضيق هرمز لا تفرض على الدول كافة، وأن رسوم عبور مضيق هرمز تحددها حجم حمولة السفن، وبعض السفن تدفع لإيران ما يزيد عن 150 ألف دولار لضمان مرور مضيق هرمز.

وأوضحت أن لا معلومات حتى الآن حول كيفية تحويل الأموال إلى إيران مقابل عبور مضيق هرمز، وأن المدفوعات وأسماء مالكي السفن الذين دفعوا رسوماً لإيران مقابل عبور مضيق هرمز يحاطون بسرية تامة.

ونقلت "رويترز" عن شركة سينماكس إنتليجنس قولها إنه "لم يعبر مضيق هرمز سوى أقل من 60 سفينة بين 18 نيسان/ أبريل و6 أيار/ مايو الجاري".