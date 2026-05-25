أوامر إخلاء عاجلة لـ10 بلدات لبنانية بعد مقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة جراء هجوم نفذه حزب الله في جنوب لبنان، بالتزامن مع تصعيد أمني واسع شمل إطلاق مسيّرات وإنذارات إخلاء في مناطق عدة جنوبي لبنان.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة عرب العرامشة بالجليل الغربي إثر تسلل مسيّرة من الأراضي اللبنانية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد هدفاً جوياً أُطلق من لبنان باتجاه عرب العرامشة، مشيراً إلى أنه "فقد الاتصال بالهدف وانتهى الحدث".

وفي تطور ميداني متزامن، أصدر الجيش الإسرائيلي "إنذاراً عاجلاً بالإخلاء" لسكان 10 بلدات في قضاءي النبطية وجزين جنوبي لبنان.

وأوضح أن الإنذار يشمل بلدات النبطية التحتا، اللويزة، سجد، عين قانا، حاروف، كفر رمان، زبدين، الدوير، عدشيت الشقيف، وميدون، داعياً السكان إلى مغادرتها فوراً.