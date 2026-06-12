واشنطن: 7 ملايين برميل نفط خرجت من هرمز بمساعدة عسكرية أميركية

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أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، يوم الجمعة، عن خروج 7 ملايين برميل نفط بمساعد أميركية من هرمز.

وقال رايت في خبر نقلته رويترز، إنه "لم يخرج أي نفط خام إيراني من مضيق هرمز".

وأضاف أن "نحو 7 ملايين برميل نفط خرجت من الخليج اليوم بمساعدة عسكرية أميركية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفى اليوم الجمعة، صحة ما وصفها بـ"الشروط التي سربتها إيران" إلى وسائل الإعلام بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين، مؤكداً أنها لا علاقة لها بما تم الاتفاق عليه كتابياً.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام كاذبة، ولا تمت بصلة إلى الشروط التي تم الاتفاق عليها كتابةً"، مضيفاً أن "ما صرح به الإيرانيون، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة".