واشنطن: إيران تريد إجبار الشحن التجاري على العبور بمحاذاة سواحلها في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس العمليات البحرية الأميركية الأدميرال داريل كودل، مساء اليوم الثلاثاء، أن هدف إيران إجبار الشحن التجاري على العبور بمحاذاة سواحلها في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن كودل قوله: "نعلم عدد الألغام المزروعة في مضيق هرمز".

وأضاف أن "المعطيات تندرج ضمن الاستخبارات السرية ولن أخوض بكيفية حصولنا عليها".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال ⁠محسن ‌رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن الولايات ‌المتحدة ستقود المفاوضات مع ⁠إيران إلى الفشل، وذلك بعد إلغاء وزارة الخزانة الأميركية "ترخيصاً عاماً" كان يجيز بيع النفط الإيراني.

وألغت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق من اليوم، ترخيصاً كان يسمح ببيع النفط الإيراني في خطوة تبدو أنها رد على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، ما يعرض اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران للخطر.

وكانت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز، عقب تقارير أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفينتين أثناء عبورهما الممر المائي خلال الليل.

وتأتي هذه الحوادث رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن ترتيبات لضمان استمرار الملاحة خلال فترة التهدئة، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن مسارات العبور وآلية إدارة حركة السفن في المضيق.

وتواجه شركات الشحن معضلة متزايدة في اختيار مسارات الإبحار، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتضارب التعليمات الخاصة بالممرات البحرية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى القسم الأكبر من صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.