واشنطن: ننتظر رد طهران على مقترح "إنهاء الحرب" اليوم ونأمل بمفاوضات جادة

شفق نيوز- روما

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة، بانتظار تلقي رد إيران على مقترحاتها لإنهاء الحرب، معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك بداية لعملية مفاوضات جادة.

وقال روبيو في تصريح للصحفيين في روما: "سنرى ما يتضمنه الرد.. ونأمل أن يكون أمراً سيضعنا على مسار عملية تفاوض جادة".

وأشار إلى أن "موقف الرئيس دونالد ترمب واضح، وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديداً ويجب معالجة الأمر"، لافتاً إلى أن "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز، وهذا أمر غير مقبول".

وأضاف روبيو أن "إيران تزعم الآن أن من حقها السيطرة على الممر البحري العالمي، ولن نسمح بذلك"، مؤكداً أن "ما حصل أمس مع إيران منفصل عن عملية الغضب الملحمي، وإذا أطلقت علينا صواريخ فسوف نرد".