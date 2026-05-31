واشنطن.. مقتل 11 شخصاً بتسرب مواد كيميائية في مصنع

شفق نيوز- واشنطن

أكدت السلطات الأميركية، يوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى تسرب مواد كيميائية من ​خزان في مصنع بولاية واشنطن إلى ‌11 وانتشال فرق الإنقاذ لكل الجثث، بما يعني العثور على جثث تسعة مفقودين، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي البداية، ​أكدت السلطات مقتل اثنين بعد وقوع ​انفجار داخلي في خزان يحتوي على ⁠محلول كيميائي، مكون من هيدروكسيد الصوديوم (الصودا ​الكاوية) وكبريتيد الصوديوم، يستخدم في تصنيع ​عجين الورق في منشأة نيبون ديناويف للتغليف يوم الثلاثاء، وأشارت لوجود تسعة مفقودين في الواقعة.

وقال ​مسؤول في إدارة الإطفاء والإنقاذ إن ​البحث عن المفقودين على مدى الأيام الماضية شمل ‌بحثا ⁠تحت الأنقاض في منطقة مغلقة بمساعدة طائرات مسيرة في الموقع.

وذكر مسؤولون أن الخزان كان يحتوي على حوالي 3.4 مليون ​لتر من ​المادة الكيميائية، ⁠وأكدت الاختبارات أن الواقعة أسفرت عن تسرب تلوث في نهر ​كولومبيا القريب، دون رصد "آثار صحية ​سلبية" ⁠على جودة الهواء أو مياه الشرب في مدينة لونجفيو.

والمنشأة الصناعية التي شهدت هذه ⁠الواقعة ​تابعة لشركة نيبون بيبر ​إندستريز اليابانية التي استحوذت على المصنع في لونجفيو.