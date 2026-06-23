واشنطن: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية بالمنطقة ووكلاء إيران يطلقون الصواريخ
شفق نيوز- واشنطن
شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، على أن الأعمال القتالية في المنطقة لا يمكن أن تنتهي إذا كان "وكلاء إيران" يطلقون الصواريخ.
وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن إيران لن تتمكن من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.
وأضاف، أن مثل هذا الترتيب سيكون مخالفا للقانون الدولي.
وأكد روبير، على عدم "السماح لأي دولة بفرض رسوم أو ضرائب على الممرات المائية الدولية".
وأشار إلى أن واشنطن "تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وملف لبنان منفصل عن إيران".
ووصل ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى أبو ظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت.
ويلتقي روبيو، المسؤولين الإماراتيين، غداً الأربعاء، قبل أن يزور الكويت، ثم البحرين للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.