واشنطن: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية بالمنطقة ووكلاء إيران ‏يطلقون الصواريخ

شفق نيوز- واشنطن

شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، على أن ‏الأعمال القتالية في المنطقة لا يمكن أن تنتهي إذا كان "وكلاء ‏إيران" يطلقون الصواريخ.‏

وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن إيران لن تتمكن من فرض ‏رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي مع ‏الولايات المتحدة.‏

وأضاف، أن مثل هذا الترتيب سيكون مخالفا للقانون الدولي‎.‎

وأكد روبير، على عدم "السماح لأي دولة بفرض رسوم أو ضرائب ‏على الممرات المائية الدولية".‏

وأشار إلى أن واشنطن "تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية ‏وملف لبنان منفصل عن إيران".‏

ووصل ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى ‏أبو ظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت.‏

ويلتقي روبيو، المسؤولين الإماراتيين، غداً الأربعاء، قبل أن ‏يزور الكويت، ثم البحرين للمشاركة في اجتماع لدول مجلس ‏التعاون الخليجي.‏