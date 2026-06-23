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    • واشنطن: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية بالمنطقة ووكلاء إيران ‏يطلقون الصواريخ

    واشنطن: لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية بالمنطقة ووكلاء إيران ‏يطلقون الصواريخ
    2026-06-23T16:40:31+00:00

    شفق نيوز- واشنطن

    شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، على أن ‏الأعمال القتالية في المنطقة لا يمكن أن تنتهي إذا كان "وكلاء ‏إيران" يطلقون الصواريخ.‏

    وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن إيران لن تتمكن من فرض ‏رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي مع ‏الولايات المتحدة.‏

    وأضاف، أن مثل هذا الترتيب سيكون مخالفا للقانون الدولي.

    وأكد روبير، على عدم "السماح لأي دولة بفرض رسوم أو ضرائب ‏على الممرات المائية الدولية".‏

    وأشار إلى أن واشنطن "تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية ‏وملف لبنان منفصل عن إيران".‏

    ووصل ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى ‏أبو ظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت.‏

    ويلتقي روبيو، المسؤولين الإماراتيين، غداً الأربعاء، قبل أن ‏يزور الكويت، ثم البحرين للمشاركة في اجتماع لدول مجلس ‏التعاون الخليجي.‏

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