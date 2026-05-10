واشنطن: ‏لا يمكن لإيران احتجاز اقتصاد العالم كرهينة

شفق نيوز- واشنطن

شدد السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز، يوم الأحد، على إن إيران لا يمكنها احتجاز اقتصاد العالم كرهينة عبر غلق مضيق هرمز.

وقال والتز في تصريحات صحفية، إن واشنطن تدرس الرد الإيراني الذي وصلها من قبل باكستان.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب يعطي الدبلوماسية كل فرصها قبل العودة إلى الحرب.

بدوره، قدّم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الشكر الى قائد الجيش الباكستاني على جهوده في مهمة الوساطة بين إيران وأميركا.

وقال شريف، إن قائد الجيش الباكستاني يبذل جهوداً ليلاً ونهاراً لإنجاح مهمة الوساطة.

وأرسلت إيران، في وقت سابق من اليوم الأحد، عبر الوسيط الباكستاني، ردها على أحدث نص اقترحته الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المقترح.

لكن بحسب تقارير صحافية أميركية، ينص المقترح على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار التي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وتحديد مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً.

وظهرت فجوات حالت دون تقارب الرؤى بين الطرف الأميركي ونظيره الإيراني لإبرام اتفاق، نتيجة خلافات حول عدد من الملفات.