واشنطن: عملية "الغضب الملحمي" ضد ايران انتهت

شفق نيوز- واشنطن

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم الأحد، انتهاء عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن جونسون قوله، إن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس السبت، تدوينة على منصة "تروث سوشيال" ألمح فيها بتصعيد مرتقب ضد إيران، مرفقاً معها صورة تعبر عن التوتر الملاحي في مضيق هرمز.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، تلقي بلاده رسائل من الأميركيين تبدي رغبتهم في مواصلة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

وأيضاً بحث وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني مع نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران، السبت، "العلاقات بين البلدين"، و"آفاق استئناف محادثات السلام" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية.