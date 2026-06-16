واشنطن.. إحباط استهداف البيت الأبيض بالمسيّرات

شفق نيوز- واشنطن

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، يوم الثلاثاء، عن مؤامرة كانت تهدف إلى استخدام طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات لتخريب بطولة "UFC"، التي أقيمت أمام البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن هذا الحدث أقيم على العشب الأمامي للبيت الأبيض احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس البلاد في 14 حزيران/ يونيو، تزامناً مع عيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الـ80، حيث حضر الحدث آلاف الأشخاص.

ووفقاً للتقرير، فإن الخطة المزعومة كانت تقضي بتوجيه طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات نحو المباني المجاورة لمكان الفعالية، مما يؤدي إلى إثارة حالة من الإخلاء الجماعي ودفع الحشود نحو مجموعة من القناصة كانوا متمركزين مسبقاً.

وأشارت الشبكة إلى اعتقال 5 أشخاص حتى يوم أمس الاثنين، في حين تمكن المحققون من تحديد هويات 23 شخصاً يعتقد أنهم ضالعون في المؤامرة المحتملة.

ونقلت الشبكة عن التقرير، أن "الموجة الثانية" كانت مخططة لاقتحام بوابات البيت الأبيض عنوة.

وقد كشف النقاب عن هذه المؤامرة لأول مرة في 10 حزيران/ يونيو، حيث أجري اعتقال أول مشتبه به في ولاية أوهايو.

وتمكن المحققون من الوصول إلى محادثات في تطبيق "سيغنال"، حيث كان "23 مستخدماً على الأقل يناقشون الإجراءات التحضيرية" وفقاً للبيان.

كما اعترف أحد المشتبه بهم للمحققين بأن الهدف كان شن هجوم على "النخب الرأسمالية" والمليارديرات والسياسيين.