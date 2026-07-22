واشنطن تؤكد التزامها بالحوار: الحل الدبلوماسي خيارنا المفضل مع طهران

شفق نيوز - مانيلا

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق قريب مع طهران عبر المسار الدبلوماسي لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشدداً في الوقت ذاته على رفض بلاده القاطع لتهديدات الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق هرمز.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن "الولايات المتحدة تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي"، مشيراً إلى أن "الرئيس دونالد ترامب يسعى دائماً للتوصل إلى اتفاقات، ونحن نريد التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل".

وفي سياق أمن الملاحة البحرية، تطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى التوترات المائية، لافتاً إلى أن "هناك هجمات تستهدف السفن والحركة التجارية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي مهم تتأثر به العديد من الدول".

وشدد روبيو على أن واشنطن "لن تقبل بتهديد إيران للملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي"، مؤكداً أن القوات الأمريكية "تواصل القيام بمهامها للدفاع عن حرية الملاحة حمايةً للمصالح الدولية والإقليمية".