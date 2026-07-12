واشنطن تنفي مقتل جنود لها في الكويت جراء هجوم إيراني

شفق نيوز- واشنطن

نفت القيادة المركزية الأميركية، مساء الأحد، صحة تقارير تداولتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الكويت نتيجة غارات جوية إيرانية.

وقالت القيادة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن ما وصفته بـ"الدعاية الإيرانية" زعمت مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الكويت، مؤكدة أن هذه المزاعم "غير صحيحة".

وأضافت أن "لا توجد أي تقارير عن وفيات أو إصابات بين أفراد القوات الأميركية في المنطقة"، مشيرة إلى أن "جميع الأفراد بخير".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجوما صاروخيا إيرانيا استهدف موقع وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية للجيش الأميركي في الكويت، مشيرة إلى مقتل 3 جنود أميركيين.