واشنطن تلوّح بـ"يوم غير سعيد" لطهران.. استئناف مفاوضات عُمان واشتراط أميركي لفتح لهرمز

شفق نيوز - متابعات

كشفت شبكة "آي بي سي نيوز" (ABC News) الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، عن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، في سلطنة عُمان، وسط شروط وضغوط أميركية حازمة تتعلق بأمن الملاحة الدولية في المنطقة.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين قولهم إن "الولايات المتحدة تطالب إيران بإصدار بيان رسمي ومعلن تؤكد فيه أن جميع مسارات مضيق هرمز باتت مفتوحة بالكامل، وتتعهد فيه بإنهاء استهداف السفن والملاحة البحرية".

وأشار المسؤولون إلى أن "الإدارة الأميركية تنتظر من محادثات السبت مع الجانب الإيراني عودة مضيق هرمز للعمل والملاحة بذات الطريقة والسياقات التي كان عليها قبل اندلاع الحرب".

وفي لهجة تحذيرية شديدة، شدد المسؤولون الأميركيون على أنه "إذا لم تعلن إيران اليوم السبت أن مضيق هرمز بات مفتوحاً كما كان قبل الحرب، فإنه لن يكون يوماً سعيداً بالنسبة إليهم"، في إشارة واضحة إلى إمكانية اتخاذ خيارات بديلة المتمثلة بتوجيه ضربات عسكرية شديدة في حال فشل المحادثات.