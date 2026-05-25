واشنطن تقصف قوارب إيرانية وطهران تتحدث عن وقوع قتلى قرب لارك

شفق نيوز ـ واشنطن/ طهران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الثلاثاء، تنفيذ ضربات "دفاعية" في جنوب إيران، قالت إنها جاءت لحماية قواتها من تهديدات إيرانية.

وقالت القيادة المركزية، "سنتكوم" إن الضربات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية "كانت تحاول زرع ألغام"، مؤكدة أن الجيش الأميركي سيواصل الدفاع عن قواته "مع التحلي بضبط النفس" خلال وقف إطلاق النار الجاري.

وفي المقابل، قالت وكالة دانشجو الإيرانية، نقلًا عن مصادر محلية، إن مقاتلات أميركية ـ إسرائيلية استهدفت قطع بحرية في جنوب جزيرة لارك، معلنة مقتل أربعة أشخاص في حصيلة أولية.

وتقع جزيرة لارك قرب مدخل مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث تصاعدت خلال الأسابيع الماضية الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن تهديد الملاحة وزرع الألغام البحرية في الممر الاستراتيجي.

ويأتي هذا التطور رغم استمرار وقف إطلاق نار هش بين واشنطن وطهران، ويتزامن مع مفاوضات جارية بين الجانبين لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة آمنة أمام الملاحة الدولية، إلى جانب ملفات أشد تعقيداً بينها البرنامج النووي الإيراني، العقوبات، الأموال الإيرانية المجمدة، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.