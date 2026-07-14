واشنطن تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة وترخيصاً عاماً مرتبطين بإيران.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العقوبات شملت عدداً من الأفراد والكيانات والسفن، فيما يسمح الترخيص العام بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات محددة تتعلق بالسلامة والبيئة، فضلاً عن تفريغ شحنات تشمل أشخاصاً أو سفناً مدرجة على قوائم العقوبات، وذلك اعتباراً من 14 تموز/يوليو.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته تعمل على إدراج إيران و"حزب الله" اللبناني ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف ترمب، خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض: "كان هناك خوف من إيران في المنطقة، أما الآن فقد تخلّصت دول الشرق الأوسط من كيان مهيمن".