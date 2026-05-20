واشنطن تغير مسار 90 سفينة في هرمز وطهران تؤكد: العبور آمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أنها أجبرت 90 سفينة على تغيير مسارها ضمن عمليات الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت طهران أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون "آمناً وسهلاً" بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت القيادة الأميركية، في بيان، إنها "أجبرت نحو 90 سفينة على تغيير مسارها، وعطلت أربع سفن لضمان الامتثال ضمن جهود فرض الحصار البحري على إيران"، من دون الكشف عن جنسيات السفن أو طبيعة حمولاتها.

وكانت القيادة أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، تحويل مسار 89 سفينة منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بعبور خمس ناقلات نفطية كبيرة من مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن "القوات البحرية الإيرانية مستقرة في مواقعها وعلى أعلى درجات الاستعداد للدفاع عن البلاد".

وأضاف أن بحرية الحرس الثوري أعلنت ضرورة تنسيق السفن مع القوات الإيرانية قبل العبور من المضيق، مشيرة إلى أن "العبور بالتنسيق مع الحرس الثوري سيكون آمناً وسهلاً، فيما تتولى القوات الإيرانية مهمة تأمين أمن السفن".

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأميركية لمراقبة الملاحة البحرية وفرض قيود على السفن المرتبطة بإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق تعليق هجوم كان مقرراً على إيران لإتاحة المجال أمام مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وتتهم واشنطن طهران بإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام جزء كبير من حركة الملاحة البحرية، رداً على الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي، وهو ما تسبب باضطراب واسع في إمدادات الطاقة العالمية.