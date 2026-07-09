واشنطن تعلن الانتقال لمرحلة تنفيذ إطار العمل في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مسؤول أميركي، مساء اليوم الخميس، الانتقال إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل في ما يخص المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول قوله إن "العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى في لبنان"، مبيناً أن "أول منطقة تجريبية ستحدد خلال أيام".

في السياق، أفاد موقع أكسيوس الأميركي، بأن المناطق التجريبية في جنوب لبنان ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، مؤكداً أن "القيادة المركزية تنسق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدما في تنفيذ الترتيبات".

ونقل الموقع، عن مسؤول أميركي، إشارته إلى أن اجتماع روما سيكون مغلقا وسيتيح لمفاوضي لبنان وإسرائيل إحالة الملفات إلى فرق فنية.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، أبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاق إطار يمهد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.

ومع تراجع حدة المواجهات إلى حد كبير، لا تزال إسرائيل تنفذ غارات متفرقة في جنوب لبنان تسفر عن قتلى، بينما يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق الهدنة.