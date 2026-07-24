الليلة الـ13.. واشنطن تضرب اهدافاً عسكرية إيرانية وطهران ترد باستهداف قاعدتين في المنطقة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، إتمامها بنجاح الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران مع استمرار تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيان، أن قواتها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، ومنشآت لتخزين الطائرات المُسيّرة، وشبكات اتصالات، ومواقع للمراقبة الساحلية، وقدرات بحرية؛ وذلك بهدف زيادة تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأكد البيان أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني. تواصل السفن التجارية الإبحار بحرية عبر مضيق هرمز بدعم عسكري أميركي.

ورداً على الضربات الأميركية أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالطائرات المسيرة "آرش" قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وأشار الجيش في بيانات عسكرية إلى مهاجمته حظائر الطائرات وأماكن إقامة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن.

وحذر الجيش الإيراني، من أي إجراء يتخذ ضد المصالح القانونية لطهران "سيقوض الأمن والمصالح الاقتصادية لباقي دول المنطقة"، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أدلى بها أمس الخميس، والتي قال فيها إن "أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو ما يرتبط بها، من الآن فصاعداً وحتى إشعار آخر، ستُدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".

وأضاف ترمب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن هذه الأضرار "قد تكون كبيرة للغاية"، لكنه اعتبر أن تحميلها على الأموال الإيرانية الموجودة لدى واشنطن "أمر عادل ومنصف".