واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات مرتبطة بالحرس الثوري

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، عن مكافأة جديدة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات حول عدد ممن وصفتهم بأنهم "أشخاص مشبوهون" يديرون شركة تصنيع الطائرات المسيّرة للحرس الثوري الإيراني.

ونشر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية، ملصقاً يتضمن صوراً لعدد من الأشخاص، قالت إنهم يديرون شركة "كيميا بارت سيفان" (KIPAS) وهي الذراع الإنتاجي للطائرات المسيرة التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة، أن الحرس الثوري يمول أنشطته من خلال مبيعات تلك الطائرات والمعدات العسكرية.

وكان البرنامج التابع للخارجية الأميركية عرض قبل أيام 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات والآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني وأذرعه.