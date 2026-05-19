واشنطن تضع طهران أمام خيارين: الاتفاق أو استئناف الحرب
أكدت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طهران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن، فيما وضعتها أمام خيارين أما الاتفاق او استئناف الحرب.
وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلال إحاطة صحفية للبيت الأبيض، إن أميركا تستطيع استئناف الحرب، لكن الرئيس دونالد ترمب لا يريد ذلك.
وأضاف فانس، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً كبيراً بشأن إيران، مبيناً أن "الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكن نؤكد أنه لدينا دائماً خطة بديلة".
ولفت إلى أن "الرئيس ترمب طلب منا التفاوض بحسن نية وهذا بالضبط ما قمنا به".
وأوضح فانس، أن "إيران دولة معقدة وقيادتها السياسية مقسمة، ولا يمكن السماح لها بالحصول على سلاح نووي".
وأشار، إلى أن واشنطن تريد إبقاء عدد الدول التي لديها سلاح نووي قليلا لذلك تتحرك ضد إيران.
وتابع، أن أميركا أضعفت قدرات إيران العسكرية التقليدية بشكل فعال.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن بلاده تسعى لضمان أمنها ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية في الداخل الأميركي تحاول منعه من الدخول في مفاوضات مع طهران.
وكان ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، تأجيل هجوم عسكري على إيران بناءً على طلب من قادة قطر والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن "مفاوضات جادة" تجري حالياً مع طهران، لكنه في الوقت نفسه وجّه الجيش الأميركي للاستعداد لتنفيذ "هجوم شامل وواسع النطاق" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.