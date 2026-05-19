واشنطن تضع طهران أمام خيارين: الاتفاق أو استئناف الحرب

شفق نيوز- واشنطن

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طهران تريد ‏إبرام اتفاق مع واشنطن، فيما وضعتها أمام خيارين أما الاتفاق او ‏استئناف الحرب.‏

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلال إحاطة صحفية للبيت ‏الأبيض، إن أميركا تستطيع استئناف الحرب، لكن الرئيس دونالد ترمب ‏لا يريد ذلك.‏

وأضاف فانس، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً كبيراً بشأن إيران، ‏مبيناً أن "الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكن نؤكد أنه لدينا دائماً خطة ‏بديلة".

ولفت إلى أن "الرئيس ترمب طلب منا التفاوض بحسن نية وهذا بالضبط ‏ما قمنا به".

وأوضح فانس، أن "إيران دولة معقدة وقيادتها السياسية مقسمة، ولا يمكن ‏السماح لها بالحصول على سلاح نووي".‏

وأشار، إلى أن واشنطن تريد إبقاء عدد الدول التي لديها سلاح نووي قليلا ‏لذلك تتحرك ضد إيران.‏

وتابع، أن أميركا أضعفت قدرات إيران العسكرية التقليدية بشكل فعال.‏

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن بلاده ‏تسعى لضمان أمنها ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن ‏بعض الأطراف السياسية في الداخل الأميركي تحاول منعه من الدخول في ‏مفاوضات مع طهران‎.‎

وكان ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، تأجيل هجوم عسكري على إيران ‏بناءً على طلب من قادة قطر والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن ‏‏"مفاوضات جادة" تجري حالياً مع طهران، لكنه في الوقت نفسه وجّه ‏الجيش الأميركي للاستعداد لتنفيذ "هجوم شامل وواسع النطاق" إذا لم يتم ‏التوصل إلى اتفاق مقبول.‏