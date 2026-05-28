واشنطن تشطب اسم عراقي يحمل 12 لقباً من قائمة العقوبات

مقر وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الخميس، رفع العقوبات عن 76 جهة وأفراداً كانوا مدرجين على قوائم العقوبات القديمة، من بينهم مواطن عراقي تكرر اسمه بصيغ مختلفة في سجلات الوزارة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مبادرة لتحديث نظام العقوبات الأميركي، وهو التوجه الذي ناقشه وزير الخزانة، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر "لا أموال للإرهاب" المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الخزانة الأميركية في بيانها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المراجعة شملت إزالة قيود عن أفراد متوفين، وسفن جرى تفكيكها أو إخراجها من الخدمة، بالإضافة إلى أشخاص صُنِّفوا سابقاً ضمن شبكات مالية غير مشروعة لم تعد قائمة، أو آخرين أُدرجوا قبل أكثر من عقد دون توفر بيانات تعريف كافية لمواصلة التدقيق بشأنهم.

وبحسب وثائق وزارة الخزانة، شملت القائمة المحدثة مواطناً عراقياً بارزاً يُدعى بدران تركي هيشان المزيدي، المولود في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، والمعروف بلقبي "أبو غادية" و"أبو عبد الله".

وجاء رفع القيود عنه بعد أن ورد اسمه وألقابه بـ 12 صيغة مختلفة في القوائم السابقة لتفادي دمج الهويات.

وضمت القائمة أيضاً شطب أسماء وشركات أخرى تنتمي لجنسيات متعددة، من بينها كولومبيا والجزائر والمكسيك والفلبين وبورما وألمانيا.