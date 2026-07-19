واشنطن ترسل مقاتلات F-16 وF-35 إضافية إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤولون أميركيون، يوم الأحد، إرسال الولايات المتحدة المزيد من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط، في مؤشر على أن إدارة ترمب قد تكون بصدد الاستعداد لتصعيد الضربات ضد إيران، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقاً للمسؤولين، فإنه يجري إرسال مقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الأميركية من ألمانيا، ومقاتلات الشبح F-35 من بريطانيا إلى الشرق الأوسط، كما تتجه إلى المنطقة أيضاً طائرات إضافية للتزود بالوقود جواً.

ولفتت الصحيفة إلى أن أمر إرسال المقاتلات الإضافية إلى المنطقة صدر قبل الهجوم الإيراني، الجمعة الماضي، الذي أسفر عن سقوط جنديين من الجيش الأميركي، وفقدان جندي آخر، وإصابة عدد آخر في الأردن.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن من المنتظر أن تحصل إسرائيل على مزيد من طائرات التزود بالوقود الأميركية، وذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق أيضاً، نقل موقع "أكسيوس"، الجمعة الماضي، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة ترمب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل إليها عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود قبل توسيع محتمل للعمليات ‌العسكرية ⁠على إيران.

وكثفت ‌الولايات المتحدة وإيران ضرباتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي وقع قبل شهر، مما يزيد احتمال العودة إلى حرب شاملة، ولم تنضم إسرائيل إلى أحدث هجمات أميركية.