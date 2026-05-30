واشنطن تخصص مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات ترتبط بالحرس الثوري

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت، تخصيص مكافأة مالية ضخمة مقابل تقديم أي معلومات عن شبكات تمويل "الحرس الثوري" الإيراني، وتؤدي لتعطيلها.

وأكد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية تقديم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تُؤدي إلى "تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة".

من جهتها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن شبكات النظام المصرفي الموازي في إيران تتألف من العديد من مكاتب الصرافة التي تشرف على شبكة واسعة من الشركات الأجنبية الوهمية.

ولفتت إلى أن ذلك يسمح للبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات وشركاتها التابعة بتسهيل استلام الأموال من مبيعات إيران الخارجية من النفط والبتروكيماويات، من بين سلع أخرى.

وحذرت من وجود شركات صرافة تلعب دوراً مهماً في سوق الصرف الأجنبي الإيراني، وقد سهّلت معاملات خارجية بمئات الملايين من الدولارات لأشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات.