واشنطن تحذر من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب "التوترات الشديدة"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حذرت السفارة الأميركية في إسرائيل، يوم السبت، المواطنين الأميركيين من السفر إلى إسرائيل والمنطقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية.

ودعت السفارة، في بيان، الرعايا الأميركيين إلى متابعة المستجدات الأمنية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً، عقب تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، واتساع رقعة التوتر لتشمل عدداً من دول المنطقة، ما دفع عدة جهات دبلوماسية إلى إصدار تنبيهات وتحذيرات لرعاياها.