واشنطن تجدد تهديدها لإيران.. وبزشكيان: ندعم استقرار المنطقة

شفق نيوز- واشنطن

قال السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز، يوم الأحد، إن إيران إما تختار أن تكون دولة مسؤولة أو تواصل المضي بمسار يقودها نحو الخراب.

وأكد والتز في تصريحات صحفية، أن التحركات ستستمر عند الحاجة لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز.

وأشار الى أن إيران "تخطئ إن ظنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيقف مكتوف الأيدي بينما تهاجم الملاحة وقواعدنا".

بالمقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن بلاده تدعم الاستقرار والأمن والحوار في المنطقة، معرباً عن أمله أن تلتزم كل الأطراف بتعهداتها بموجب الاتفاقات.

وأوضح بزشكيان، أن "الانجازات بينها إرساء حالة من الهدوء النسبي في لبنان وتحقيق انفراجات اقتصادية، تحققت بفضل المرشد".

وشنّت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على مواقع داخل إيران، فجر يوم الأحد، رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بضرب مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من مواصلة التصعيد، قائلاً إن واشنطن قد تضطر إلى "إكمال المهمة عسكرياً" إذا استمرت الهجمات.