واشنطن بوست: إيران استهدفت منشآت أميركية بأضرار أكبر من المعلن

شفق نيوز- واشنطن

أفاد محللون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، بأن إيران استهدفت أصولاً عسكرية أميركية بأضرار أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقاً، استناداً إلى تحليل صور أقمار صناعية.

ونقلت الصحيفة عن المحللين قولهم إن الجيش الأميركي "قلل من قدرات إيران" ولم يتكيف مع تهديدات الطائرات المسيّرة الحديثة، ما أدى إلى ترك بعض القواعد دون حماية كافية.

وأضافوا أن الهجمات الإيرانية "دمّرت" أو ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 228 منشأة أو قطعة من المعدات في مواقع عسكرية أميركية.

وكانت إيران قد استهدفت منشآت عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة خلال الحرب التي اندلعت نهاية شباط/فبراير الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.