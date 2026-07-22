"واشنطن بوست": ترمب يخطط لعمل عسكري في مالي يستهدف جماعة مرتبطة بـ"القاعدة"

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي يستهدف جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المداولات، موضحة أنه إذا حظيت الخطة بالموافقة، فستصبح مالي الدولة الثامنة التي يأمر ترمب بتنفيذ ضربات عسكرية فيها منذ بدء ولايته الثانية، رغم تعهده في مستهلها بالتركيز على إنهاء الصراعات العالمية وتوجيه موارد الولايات المتحدة لخدمة الأميركيين.

وبحسب مصادر "واشنطن بوست" الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات المتعلقة بالتخطيط العسكري، فإن مسؤولين أميركيين كباراً يختلفون بشأن المضي قدماً في استهداف الجماعة المسلحة.