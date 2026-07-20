واشنطن بوست: استعدادات أميركية لمواجهة شاملة مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة واشنطن بوست، يوم الاثنين، عن استعدادات لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران، عبر تعزيز القوات الجوية الأميركية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أميركي قوله إن "الولايات المتحدة تجري استعدادات لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة".

وأكد المسؤول معلومات تتعلق بتعزيز القوات الجوية في المنطقة لاسيما في ظل التقارير التي أشارت إلى مقتل جنود أميركيين.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وعثر لاحقا في الموقع ذاته على رفات مجهول الهوية كما قتل جندي آخر في العراق بضربة مسيّرة إيرانية.