واشنطن: الموقع المستهدف في معبر الشلامجة يبعد أمتاراً عن حدود العراق

شفق نيوز- واشنطن

أكد مسؤول أميركي، مساء الجمعة، قصف الولايات المتحدة موقعاً قرب معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن المسؤول قوله إن "المبنى المستهدف كان يقع على الجانب الإيراني من الحدود على بعد نحو 8 أمتار من الحدود مع العراق".

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية، قد ذكرت أن هجوماً صاروخياً وقع قرب منفذ الشلامجة فجر أمس الخميس، من دون تسجيل إصابات.

من جهته، قال مساعد محافظ خوزستان الايرانية، إن هجوماً صاروخياً أميركياً استهدف صالة الركاب في منفذ الشلامجة، ما أسفر، بحسب حصيلة أعلنها، عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

يذكر أن منفذ الشلامجة الواقع في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق كان قد تعرض في 4 نيسان/ أبريل و24 آذار/ مارس الماضي لقصف صاروخي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجنسيتين العراقية والإيرانية، وسط حالة من الاستنفار الأمني لضبط أمن الحدود ومنع تداعيات التصعيد الإقليمي.