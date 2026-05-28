واشنطن: الكويت اعترضت صاروخاً إيرانياً وطهران خرقت وقف إطلاق النار

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الخميس، أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، مؤكدة أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه بنجاح دون تسجيل أضرار.

وأضافت القيادة المركزية، أن خرق إيران لوقف إطلاق النار جاء بعد ساعات من إطلاقها خمس طائرات مسيّرة في مضيق هرمز ومحيطه.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة بين واشنطن وطهران.