واشنطن: العالم سيسمع أخباراً جيدة بشأن هرمز خلال ساعات

شفق نيوز- نيودلهي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأحد، إحراز تقدم كبير خلال الساعات الـ48 الماضية بشأن أزمة مضيق هرمز، مرجحاً صدور "أخبار جيدة" قريباً بالتعاون مع دول الخليج.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي في نيودلهي، إن "هناك تقدماً بشأن الخطوط العريضة التي ربما تسهم في حل أزمة مضيق هرمز"، مؤكداً أن "العالم قد يسمع أخباراً جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالمضيق".

وشدد الوزير الأميركي، على ضرورة "ضمان حرية الشحن والملاحة البحرية في المنطقة"، معتبراً أن "الهجمات على السفن التجارية في الممرات البحرية غير قانونية".

وأضاف أن "تحكم إيران في مضيق هرمز يمثل سابقة دولية لن نسمح بها"، مردفاً: "لا ينبغي لأي دولة استغلال الممرات البحرية أو المجال الجوي، ويجب ضمان حرية الملاحة الدولية".

وأشار روبيو، إلى أن التقدم الحاصل بشأن الأزمة مع إيران تحقق "بالتعاون مع دول الخليج"، مبيناً أن "الهدف الأهم يتمثل في عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وكشف موقع "أكسيوس"، بوقت سابق من اليوم، أن واشنطن ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة تمتد لـ60 يوماً، فيما ستبقى القوات الأميركية التي نُشرت خلال الأشهر الماضية في المنطقة، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.