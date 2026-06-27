واشنطن: البنتاغون مستعد لدعم الجيش اللبناني بـ30 مليون دولار

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار دعماً للجيش اللبناني، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وتحقيق سلام دائم.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إنها ستعمل مع شركائها على تنفيذ الاتفاق الإطاري بما يضمن مستقبلاً آمناً للبنان وإسرائيل والمنطقة، مشيدة بخطوة الحكومتين نحو كسر "حلقة العنف".

وأضافت أن الولايات المتحدة خصصت موارد كبيرة لدعم الاتفاق، من بينها مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة أن حزب الله يمثل "أخطر وكلاء إيران"، متهمة إياه بجرّ لبنان إلى حروب مدمرة رغم إرادة الحكومة والشعب، والتخطيط لهجمات ضد الأميركيين، فضلاً عن تشكيله تهديداً مباشراً للمصالح والمواطنين الأميركيين.

وأوضح البيان أن الاتفاق الإطاري يؤسس لآلية منظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية، كما يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بعد زوال التهديد الذي يواجه مواطنيها، بحسب البيان.

وأشار إلى أن الاتفاق ينص أيضاً على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تتولى الولايات المتحدةتيسير أعمالها، مؤكداً أن الاتفاق يمثل "مساراً حقيقياً" للخروج من الأزمة المستمرة منذ سنوات.