واشنطن: اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام

شفق نيوز- بيروت

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، عصر الأربعاء، اختتام محادثات العاصمة الإيطالية روما بعد يومين من المناقشات البناءة والإيجابية بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى الانتقال لمحادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل لاتفاق شامل بين الجانبين.

وأكدت السفارة أن "هناك توافقاً على هيكل عملي للمنطقة التجريبية وتستكمل صيغته ويبدأ التنفيذ الأيام المقبلة".

وشهدت روما اليوم ثاني أيام الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تعقد برعاية أميركية، بعد خمس جولات عُقدت في واشنطن وأفضت إلى توقيع "صيغة الإطار".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، على أن العمل قائم لوقف الحرب على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية لتمكين أبناء القرى والبلدات النازحين من العودة إليها.

كما قال عون إن "واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، مشيراً إلى أن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل "أفضل الممكن".

وشدد عون على أن لبنان لن يتساهل في حقوقه وأن أهدافه واضحة، داعياً اللبنانيين إلى اختيار من يحمي وطنهم من أطماع الآخرين.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة سحب قواته من لبنان وسوريا، وفقاً لما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري.

ويحتل الجيش الإسرائيلي ما يصفها بـ"منطقة عازلة" تمتد لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية بالكامل.

وأسفر اجتماع عُقد في واشنطن يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي عن اتفاق دعا إلى إنهاء الصراع في لبنان ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله، ونشر قوات لبنانية في الجنوب والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.

لكن الضربات الإسرائيلية لم تتوقف، ورفض حزب الله الاتفاق وكذلك الجهود الرامية إلى نزع سلاحه. وقالت إسرائيل إن قواتها ستبقى في جنوب لبنان ما دام سلاح حزب الله لم يُنزع.