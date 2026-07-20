هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل الإمارات

شفق نيوز- لندن

أفادت هيئة بحرية بريطانية، يوم الاثنين، بتعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل الإمارات.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الهيئة البحرية قولها إن بلاغاً وصل عن واقعة على بعد 17 ميلاٍ بحرياٍ شرق دبا في الإمارات.

وأضافت أن ربان سفينة أفاد بتعرضها لهجوم بمقذوف.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت هيئة بحرية بريطانية، تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غربي منطقة كمزار في سلطنة عُمان.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الأحد، استهداف سفينتين في مضيق هرمز، مؤكداً تراجع سفينتين أخريين عن العبور بعد توجيه تحذيرات لهما.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت الماضي، تحويل مسار 5 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ 18 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدة أن "القوات الأميركية تواصل فرض الحصار البحري المستمر على إيران بشكل صارم".