بريطانيا: الحصار الأميركي على موانئ إيران يُنفذ بصرامة

أكدت هيئة البحرية البريطانية، اليوم السبت، أن القوات الأميركية تنفذ حصارها البحري على إيران بـ"صرامة" رغم إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب عن رفعه.

وحذرت الهيئة في بيان، من أن الوضع بمضيق هرمز لا يزال "حرجاً"، حاثةً السفن على تجنب الإبحار بالمنطقة. ودعا البيان قائدي السفن في محيط هرمز إلى إظهار عدم النية بالتوجه إلى موانئ إيران، مشددةً على أن عدم امتثال السفن لأوامر البحرية الأميركية بمضيق هرمز يعرضها للخطر.

من جانبه، أعرب محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني عن امتعاضه من تصرفات البحرية الأميركية، معتبراً أن "ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها".

هذا ونفى مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم السبت، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفع الإجراءات البحرية عن إيران، تزامناً مع استمرار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية عن المصدر قوله، إن القيود الأميركية لا تزال قائمة على الأرض خلافاً لما أعلنه ترمب، مشيراً إلى أن السفن الإيرانية لا تزال تتلقى تحذيرات من البحرية الأميركية بعدم العبور، ومطالبتها بالبقاء خلف خطوط الرقابة البحرية.

يأتي هذا الموقف عقب إعلان ترمب، أمس الجمعة، رفع ما وصفه بـ"الحصار البحري" عن إيران ومطالبته طهران بفتح مضيق هرمز فوراً، في حين عقّبت الخارجية الإيرانية بالقول إن "لا اتفاق نهائياً" قد أُبرم بعد مع الولايات المتحدة.