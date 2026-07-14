هزة أرضية تضرب جنوبي تركيا ويشعر بها سكان شمال سوريا

شفق نيوز- دمشق/ أنقرة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، مساء الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4.0 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 9:27 مساءً، وكان مركزها في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأوضح أن مركز الهزة يقع على بعد نحو 106 كيلومترات شمال غربي مدينة حلب، مشيراً إلى أن عدداً من السكان في مناطق شمال سوريا شعروا بها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان غازي عنتاب شعروا بهزة أرضية، يوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:27 مساءً، فيما تشير التقارير إلى أن مركز الهزة كان في منطقة شهيد كامل.

وتسببت الهزة الأرضية، التي شعر به سكان المدينة بأكملها، في حالة من الذعر لفترة وجيزة بين السكان، دون ورود معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن.