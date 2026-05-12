هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب طهران

ضربت هزة أرضية مساء الثلاثاء العاصمة طهران بشدة 4.6 درجات، وشعر بها سكان في أجزاء من المدينة ومناطق مجاورة.

ووفقاً للمركز الإيراني لرصد الزلازل، وقعن الهزة عند الحدود بين محافظتي طهران ومازندران، قرب مدينة پرديس شرقي العاصمة، في الساعة 23:46 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما أشارت تقارير إيرانية إلى أن الهزة شُعر بها في مناطق شمال طهران ومازندران، إضافة إلى پرديس وبومهن ورودهن.

وتقع إيران على عدد من الصدوع الزلزالية النشطة، وتشهد بين الحين والآخر هزات متفاوتة القوة، بعضها يؤدي إلى خسائر كبيرة، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية أو المباني الأقل مقاومة للزلازل.

وتُعد طهران، وهي من أكبر المدن الإيرانية وأكثرها اكتظاظاً، من المناطق التي تثير أي هزة فيها مخاوف متجددة بشأن جاهزية البنية التحتية لمواجهة زلزال أكبر.