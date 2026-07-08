هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب إيلام والمناطق المجاورة لها

شفق نيوز- ترجمة خاصة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الاربعاء، مدينة "درة شهر" التابعة لمحافظة إيلام الفيلية غربي إيران، مما أسفر عن تسجيل أضرار مادية طفيفة في المناطق المجاورة.

ونقلت وكالة مهر الايرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مراكز رصد الزلازل أن الهزة وقعت في تمام الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي لإيران، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أن سكان المناطق المحيطة شعروا بالارتداد بشكل واضح.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مدينة "رومشكان" التابعة لمحافظة لورستان المجاورة، حسين إبراهيمي، أن الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال امتدت لتطال أجزاءً من مدينته، مؤكداً وقوع أضرار مادية جزئية في بعض المناطق المأهولة.

وأضاف إبراهيمي أن فرق التقييم والإغاثة قد انتشرت ميدانياً على الفور لبدء عمليات المسح ومعاينة حجم الأضرار في المناطق المتأثرة، مشيراً إلى أن السلطات ستعلن عن التفاصيل الكاملة لحجم الخسائر فور انتهاء الفرق من تقاريرها الميدانية.