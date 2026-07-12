هزات مرمرة تضع إسطنبول تحت المراقبة.. وعالم زلازل يحدد أسبوعاً حاسماً

شفق نيوز- أنقرة

أكد عالم الزلازل التركي عثمان بكتاش، أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لتقييم النشاط الزلزالي في منطقة إسطنبول في أعقاب سلسلة من الزلازل الصغيرة في بحر مرمرة.

وقال بكتاش إن سلسلة من الهزات الأرضية الصغيرة التي تقل قوتها عن 3.5 درجات تم تسجيلها في الحوض الأوسط لبحر مرمرة على أعماق تتراوح بين 6 و9 كيلومترات.

وأضاف أن مثل هذه الأحداث تشير عادة إلى إعادة توزيع الضغط في أجزاء معينة من الصدع نتيجة لتحركات طفيفة.

وأوضح بكتاش أن "هذا ليس نذيراً بحدوث زلزال قوي، لكن الأيام الثلاثة إلى السبعة القادمة ستكون من أهم المؤشرات العلمية" كما نقلت صحيفة Ekonomim.

وأشار عالم الزلازل إلى أن المؤشر الرئيسي للمختصين سيكون احتمال وقوع زلزال بقوة تزيد عن 4 درجات خلال الأيام الثلاثة إلى السبعة القادمة، مما سيتيح ذلك فهما أفضل لحالة الصدع الراهنة وطبيعة العمليات الجارية.

ودعا الخبير إلى عدم حصر التوقعات في سيناريو زلزال مدمر واحد بقوة تزيد عن 7 درجات.

واعتبر أن الوضع الزلزالي في بحر مرمرة يمكن أن يتطور وفقا لعدة سيناريوهات، وأن مسألة ما إذا كان الصدع مغلقا أم يتحرك ببطء تتطلب مزيدا من البحث.

ويقع بحر مرمرة على صدع شمال الأناضول، وهو أحد أكثر المناطق الزلزالية نشاطا في العالم.

وفي أعقاب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات قبالة سواحل إسطنبول في ربيع عام 2025، كثف العلماء الأتراك مراقبة المنطقة التي تعتبر الموقع الأكثر احتمالا لحدوث زلزال قوي آخر بالقرب من إسطنبول.