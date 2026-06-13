هرمز.. واشنطن تتحدث عن تحويل 141 سفينة.. وطهران: المئات طلبت منا العبور

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم السبت، أنها قامت بتحويل مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 سفن منذ بدء ما وصفته بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن قواتها "حوّلت مسار 141 سفينة تجارية وعطّلت تسع سفن منذ بدء الحصار على موانئ إيران"، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات البحرية بحق السفن التي تعدّها مخالفة للقيود المفروضة على طهران.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن مئات السفن ما تزال بانتظار الحصول على تراخيص إيرانية للعبور من مضيق هرمز، في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة بالممر الملاحي الحيوي.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، وما يرافقها من تداعيات على حركة التجارة والطاقة العالمية.