"هرمز".. السفن التجارية تبدأ بالعبور ضمن خطة أممية جديدة

شفق نيوز- لندن

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن عبور العديد من السفن لمضيق هرمز في إطار خطة جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة مؤخرا.

وقال المتحدث باسم المنظمة، إن "السفن بدأت بالفعل في العبور بموجب الخطة"، فيما لم يذكر أي تفاصيل ⁠عن السفن التي عبرت المضيق.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن التابعة لـمجموعة بورصات لندن، أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع السائبة الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية.

وتشير البيانات مجموعة بورصات لندن ومارين ‌ترافيك، ⁠استنادا إلى تحليل رويترز لتحركات السفن، إلى أن ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى، معظمها سفن لنقل البضائع السائبة ⁠الجافة وسفن شحن وحاويات، تستعد للإبحار عبر المضيق.

وكانت المنظمة البحرية الدولية، قد أكدت يوم أمس الثلاثاء، أن الخطة، ⁠التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن التي على متنها نحو ⁠11 ألف بحار تقطعت بهم السبل في الخليج الإبحار عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إيران لن تفرض رسوماً على هرمز ولم تتلق أموالاً من واشنطن.

وسجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، مع مواصلةً نزيف النقاط الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات تعافي حركة شحن الخام عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع أجواء التهدئة التي خلّفتها محادثات السلام الأولية بين واشنطن وطهران.