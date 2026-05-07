هدنة "يوم النصر".. روسيا تعلن وقف إطلاق النار وتحذر أوكرانيا من خرقه

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ستوقف العمليات القتالية بشكل كامل خلال الفترة من 8 إلى 10 أيار/ مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية ستتوقف خلال هذه الفترة عن الضربات على مواقع تمركز القوات المسلحة الأوكرانية على طول خطوط التماس، الضربات على المرافق المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني في عمق الأراضي الأوكرانية.

وقالت الوزارة: "إذا انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية الهدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة أو حاولت شن ضربات على المستوطنات والأشياء، فإن روسيا سترد رداً مناسباً".

وجددت وزارة الدفاع الروسية تحذيرها من أنها ستشن "ضربة صاروخية مكثفة على وسط كييف" إذا حاولت القيادة الأوكرانية تعطيل الاحتفال بيوم النصر في موسكو المقرر في 9 أيار/ مايو الجاري.

ودعت الوزارة، في بيان منفصل، "مرة أخرى" السكان المدنيين في كييف، وكذلك موظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، إلى ضرورة مغادرة المدينة في الوقت المناسب لضمان سلامتهم.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الجانب الأوكراني إلى الالتزام بالهدنة المعلنة، معتبرة أنها "فرصة حقيقية لإظهار الاستعداد للسلام ووقف إراقة الدماء".

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي هدد فيها باستهداف العاصمة الروسية بالطائرات المسيرة خلال احتفالات "يوم النصر".

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في شباط/ فبراير 2014، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في منطقة دونباس، وتصاعدت الحرب إلى غزو في 24 شباط/ فبراير 2022 عندما شنت روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا.