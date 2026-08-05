هجوم ليلي مكثف.. 15 قتيلاً وعشرات المصابين تحت الأنقاض في كييف

تصاعد الدخان من مبانٍ مقصوفة في كييف (أرشيف)

شفق نيوز - كييف

أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ في أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً جراء هجوم ليلي واسع شنته روسيا على مدينة كييف والمناطق المحيطة بها.

وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تلغرام بمقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين في الهجوم الليلي الذي شنه "العدو" خارج كييف.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات العسكرية في كييف بمقتل امرأة وإصابة 12 في المدينة، بعدما شنت روسيا هجوما صاروخيا باليستيا ليليا على العاصمة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إنه تم إنقاذ شخصين من تحت أنقاض مستودع انهار جراء الهجوم، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الركام.

وأضاف كليتشكو أن الضربات والأضرار سجلت في أنحاء المدينة، وأن حرائق اندلعت في مواقع عدة، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تتصدى للهجوم.