هجوم قرب منفذ الشلامجة.. تصعيد أميركي إيراني يمتد إلى هرمز والبحر الأحمر (فيديو)

شفق نيوز- متابعة

تصاعدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران فجر اليوم الخميس، مع إعلان مسؤولين إيرانيين تعرض منطقة منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق لهجوم صاروخي، بالتزامن مع جولة جديدة من الضربات الأميركية داخل إيران، وتهديدات إيرانية بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً واستهداف أي ناقلة تعبره دون تنسيق.

وقال مساعد محافظ خوزستان الايرانية، إن هجوماً صاروخياً أميركياً استهدف صالة الركاب في منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، ما أسفر، بحسب حصيلة أعلنها، عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

كما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن هجوماً صاروخياً وقع قرب منفذ الشلامجة من دون تسجيل إصابات، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين جراء الهجوم.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلة نفط جنوب مضيق هرمز، مشيراً إلى تراجع ناقلتين حاولتا عبور الممر الجنوبي للمضيق.

وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز "لا يزال تحت سيطرة إيران وسيبقى مغلقاً ما دامت الاعتداءات الأميركية مستمرة"، محذراً من أن أي ناقلة تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران "ستتعرض لحوادث"، ومتوعداً بتنفيذ "عملية عقابية" رداً على ما وصفه بـ"الانتهاك الأميركي الجديد".

كما اتهم الولايات المتحدة بتعريض أمن الطاقة العالمي للخطر، معتبراً أن تدخلها في مضيق هرمز يفاقم أزمة الطاقة ويؤثر في إمدادات الأسمدة الزراعية.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد مسؤولون إيرانيون بوقوع هجمات أميركية على محيط مدينة أنديمشك في خوزستان، ومنطقة عسكرية في محافظة بوشهر، ومحيط مدينة إسلام آباد غرب في محافظة كرمانشاه، فيما أعلنت وكالة نور نيوز وقوع انفجارين جديدين في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان.

كما أعلنت إدارة الموانئ في هرمزغان تعرض سفينتين للبحث والإنقاذ البحري لأضرار جسيمة جراء هجوم أميركي.

وفي البحر الأحمر، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) باستهداف السفينة "إنسيليا" التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها.

وأيضاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية، إضافة إلى مواقع للقوات الأميركية في قاعدتي علي السالم والعديري في الكويت.

وشملت الضربات، بحسب الحرس الثوري، تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي، إضافة إلى حظيرة لطائرات مسيرة من طراز MQ-9 ومروحيات أمريكية.

كما استهدف الحرس برج اتصالات رداً على الهجمات الأمريكية المماثلة في إيران، مشيراً إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمعدات وإصابة عدد من الجنود الأميركيين، بحسب البيان.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب قدرات بحرية، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.

وقالت في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن والبحارة.