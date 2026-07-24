هجوم على ناقلة غاز بالمياه الإيرانية

بحارة هنود على متن سفينة بالقرب من ميناء قابوس في مسقط

شفق نيوز- نيودلهي

أعلنت السفارة الهندية في طهران، مساء الجمعة، تعرض ناقلة ترفع علم موزمبيق لهجوم داخل المياه الإقليمية الإيرانية، مشيرة إلى أن على متنها 28 بحاراً هندياً.

وقالت السفارة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن جميع أفراد الطاقم الهندي على متن ناقلة غاز البترول المسال "ديشا" التي تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية الإيرانية بخير.

وأضافت أنها أجرت اتصالات مع السلطات المعنية، وتأكدت من سلامة جميع أفراد الطاقم، مؤكدة أنها تواصل متابعة تطورات الحادث مع الجهات المختصة.

وكانت الهند قد وجهت في 16 تموز/ يوليو الجاري مُلاك السفن ومديريها ووكالات التوظيف بوقف إرسال البحارة الهنود إلى السفن العابرة لمضيق هرمز، في أعقاب تصاعد الهجمات بالمنطقة

يذكر أن إيران كانت قد شنت في 14 تموز/ يوليو الجاري هجوماً على ناقلتي شحن إماراتيتين في مضيق هرمز قرب سلطنة عمان، ما أسفر عن مقتل مواطن هندي وإصابة ثمانية آخرين، بينهم ستة هنود، وعقب الحادثة استدعت الهند نائب السفير الإيراني لدى نيودلهي وسلمته مذكرة احتجاج.

وتعد الهند ثالث أكبر مورد للبحارة في العالم، إذ تفيد البيانات الحكومية بأن أكثر من 300 ألف بحار يعملون في أساطيل الشحن العالمية.

ولقي اثنان من البحارة الهنود حتفهما في هجمات على سفن في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.