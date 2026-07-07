هجوم صاروخي يستهدف ناقلة غاز في مضيق هرمز وإيران تعلن: "تجاهلت التحذيرات"

شفق نيوز/ لندن/ واشنطن/ طهران

شهدت منطقة مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء، تصعيداً أمنياً لافتاً إثر تعرض ناقلة غاز تجارية لهجوم بمقذوف صاروخي أسفر عن اندلاع حريق على متنها، وسط تقارير دولية واعتراف إيراني رسمي بالوقوف وراء الحادث.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة بحرية على بعد 8 أميال بحرية شرقي منطقة "ليما" التابعة لسلطنة عُمان، مؤكدة اندلاع حريق على متن ناقلة تجارية نتيجة استهدافها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في المنطقة.

وفي السياق، نقلت منصة "أكسيوس" الإخبارية الأميركية عن مصادر لم تسمّها، أن إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

من جانبه، أكد الإعلام الرسمي الإيراني وقوع الهجوم، مبرراً الاستهداف بتجاوز السفينة للتعليمات؛ وذكرت وسائل إعلام تابعة لطهران أن "ناقلة غاز تعرضت لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات الصادرة" من القوات البحرية الإيرانية.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية بشأن حجم الأضرار المادية الكاملة في الناقلة، أو وقوع خسائر بشرية بين أفراد طاقمها، في وقت يترقب فيه السوق الأمني والنفطي تداعيات هذا التصعيد في أحد أهم الممرات المائية الحيوية للعالم.