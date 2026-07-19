هجوم صاروخي إيراني يستهدف الأردن

شفق نيوز- عمان

أفادت وسائل إعلام، يوم الأحد، بتعرض منطقة العقبة في الأردن لقصف إيراني.

وقالت صافرات الإنذار دوت في الأردن، بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه العقبة.

كما قال الجيش الإسرائيلي: اعتراضات فوق إيلات بعد إطلاق إيران صواريخ نحو العقبة بالأردن، وقد تسقط بعض مقذوفات إيران على العقبة داخل إسرائيل.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن القبة الحديدية اعترضت شظايا صاروخية كان من المحتمل أن تصيب إيلات.

وبينت أن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت نحو العقبة.

وكانت السفارة الأميركية لدى الأردن، دعت يوم الأحد، جميع المواطنين الأميركيين إلى الامتناع عن التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري.

وذكرت السفارة، أنها تنصح بشدة المواطنين الأميركيين بعدم التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري حتى إشعار آخر، داعيةً إياهم إلى مواصلة الالتزام بجميع التوجيهات والإرشادات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.