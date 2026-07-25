هجوم سيبراني إيراني يضرب اتصالات ولاية أميركية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، بأن مجموعة "حنظلة" للقرصنة الإلكترونية نفذت هجوماً سيبرانياً استهدف البنية التحتية للاتصالات في ولاية ويسكونسن الأميركية.

وبحسب ما نقلته الوكالة الإيرانية، عن "حنظلة"، فإن الاختراق الإلكتروني طال الأنظمة الرئيسية التابعة لشركة "سوبرانت كوميونيكيشنز" المزودة لخدمات الإنترنت في مدينة ماديسون، ما أسفر عن توقف واسع النطاق للخدمات الاتصالية.

وتأثرت جراء هذا العطل، وفق المجموعة المهاجمة، آلاف المؤسسات والشركات التجارية، إلى جانب شبكات حكومية ومراكز حضرية واجهت اضطرابات وانقطاعات متفرقة في الشبكة.

وذكرت "حنظلة" أن هذه العملية تندرج ضمن الرد على ما وصفته بالأعمال الاستفزازية الصادرة عن واشنطن، متوعدة بمواصلة أنشطتها واختراقاتها السيبرانية ضد المصالح والسياسات الأميركية.