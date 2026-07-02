هجوم روسي "ضخم" بالصواريخ والمسيّرات يوقع قتلى وجرحى في كييف

شفق نيوز- موسكو/ كييف

قُتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب 25 آخرون، بينهم أطفال، فجر الخميس، في هجوم روسي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة وصف بأنه "ضخم" استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن "هجوم ضخم".

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، تيمور تكاتشنكو، إن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 13 شخصاً و25 مصاباً، متهماً القوات الروسية باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بشكل متعمد.

وجاء الهجوم بعد تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ بالستية من العاصمة، فيما دوّت أكثر من 12 انفجاراً في وسط كييف وشرقها، وشوهد سكان، بينهم أطفال وبرفقة حيواناتهم الأليفة، وهم يتوجهون إلى محطات المترو التي تُستخدم ملاجئ.

وأظهرت صور نشرها جهاز الطوارئ الأوكراني دماراً واسعاً في مجمع سكني، فيما أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن المدينة تعرضت لقصف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

من جهته، قال حاكم منطقة كييف، ميكولا كالاشنيك، إن الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية وصواريخ كروز، ما تسبب في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبانٍ في أنحاء المنطقة، بينها مستودعات ومنازل ومسكن للطلاب، إضافة إلى تضرر عدد من المركبات.

وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل إخماد الحرائق التي اندلعت في مستودعات وأحد المنازل في منطقة بوتشا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، في وقت سابق، قطع زيارته إلى دبلن والعودة إلى بلاده بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن "هجوم ضخم".

وقال في مؤتمر صحفي: "أدعو أبناء شعبنا إلى توخي الحذر الشديد، وحماية أنفسهم وأطفالهم، وبالطبع عائلاتهم، والاحتماء في الملاجئ"، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستعد لهذا الهجوم الضخم ضد أوكرانيا منذ فترة طويلة".

وتواصل روسيا تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية، بما فيها كييف، منذ بدء الحرب في فبراير / شباط 2022، في حين صعّدت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى داخل العمق الروسي، مستهدفة منشآت للطاقة وأهدافاً عسكرية.

وأفاد مسؤولون روس بوقوع ضربات متكررة في مناطق حدودية، بينما أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية اعترضت مئات المسيّرات الأوكرانية التي أُطلقت خلال الأيام القليلة الماضية.