هجمات أميركية جديدة على إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة الأهواز جنوب غربي البلاد.

وذكر موقع "إيران بالعربية" على منصة "أكس" في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه تم "سماع دوى انفجار في مدينة الأهواز الواقعة جنوب غرب إيران، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من الأراضي الكويتية".

من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن شن هجمات جديدة على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن "إنهاء جولة من الضربات الجوية ضد إيران، اليوم، وخلال هذه الجولة التي استمرت 90 دقيقة، أطلقت سنتكوم ذخائر دقيقة على أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى".